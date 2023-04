Navalny blijft in isoleercel, nieuw proces vindt achter gesloten deuren plaats

Kremlin-criticus Aleksej Navalny is na vijftien dagen isolatie onmiddellijk opnieuw naar een isoleercel gebracht. Daardoor wordt een principe dat dateert uit de Sovjettijd over boord gekieperd, zo kondigden Navalny’s vertrouwelingen aan op zijn Telegramkanaal. Tegelijkertijd geraakte bekend dat de eerste zitting van het nieuwe strafproces tegen de 46-jarige achter gesloten deuren zal plaatsvinden.

Normaal gesproken, hanteerden Rusland en de voormalige Sovjet-Unie het principe dat na twee weken in de isoleercel minstens één dag rust moest volgen, maar dat principe wordt nu dus opzij geschoven. Voor Navalny gaat het al om de 14e eenzame opsluiting sinds afgelopen zomer.

Daarnaast moet Navalny zich in een nieuw strafproces verantwoorden voor extremisme. De Kremlin-criticus sprak zelf van een “absurde aanklacht”. Navalny wordt voor de voeten geworpen vanuit de gevangenis terreuraanslagen te hebben voorbereid. “Ik riskeer 30 jaar en in het volgende waarschijnlijk levenslang”, verklaarde Navalny woensdag via videoverbinding bij de eerste technische zitting.

De pers wordt bij het proces zo veel mogelijk weggehouden. Navalny’s woordvoerder Kira Jarmysj verklaarde dat het gerecht op die manier probeert om de communicatie van Navalny met de media aan banden te leggen.