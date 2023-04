Marie Detruyer leidt OHL met openingsdoelpunt naar zege van de hoop bij Club YLA: “We zijn klaar om Anderlecht zaterdag een warm welkom te geven”

“De nederlaag op Standard was hard aangekomen”, sprak Marie Detruyer. “We wisten dat hun veld ons niet lag en we waren de week ervoor in de heenmatch gewaarschuwd dat de Luikse vrouwen blijven vechten. Maar kijk, aan die nederlaag kunnen we niets meer veranderen. Achteromkijken heeft geen zin meer. We hebben de knop omgedraaid en hebben ons gefocust op de match in Brugge. Van die zege mogen we nu heel even van genieten, al zijn we eigenlijk al volop bezig met de match van komend weekend tegen Anderlecht. We blijven geloven en blijven ervoor gaan.”

Revanche op Anderlecht

Een maand geleden gingen de vrouwen van OHL nog nipt met 1-0 onderuit bij Anderlecht, voor eigen volk wil Detruyer zaterdag revanche nemen. “Anderlecht laat de laatste weken geen steken vallen, al hebben we het hen in eigen huis lastig gemaakt. We hadden daar echt een punt verdiend. Die onverdiende nederlaag kan ons nu de titel kosten. We liggen dan ook gebrand op revanche. Iedereen is er klaar voor en na de partij in Brugge zaten we allemaal al met ons hoofd bij de match van zaterdag. We willen Anderlecht kloppen en moeten dan hopen dat die nederlaag in hun hoofd kruipt. We blijven hopen.”