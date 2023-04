DE RSCA-FILES. Zo liep het fout met Anderlecht, deel 1: over een huilende Luc Devroe, een boze Kiki Vanden Stock en een opmerkelijk tafereel tussen Bayat en Coucke

Finish. Finito. Einde. We zijn eind april en het seizoen van Anderlecht zit er al op. Paars-wit eindigde als elfde in de competitie en liet zo zijn slechtste eindklassement in 86 jaar tijd optekenen. Nochtans pronkte de Brusselse club in 2017 nog fier met de landstitel. Hoe is het in hemelsnaam zover kunnen komen? Anderlecht-watcher Jürgen Geril maakte alles vanop de eerste rij mee en reconstrueert het grote verval in drie afleveringen. Vandaag deel 1: de paleisrevolutie van Marc Coucke.