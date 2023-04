Anderlecht blijft niet bij de pakken neerzitten: nieuwe kapitaalverhoging in de maak, zodat de nodige transfers er kunnen komen

Anderlecht blijft niet bij de pakken neerzitten en wil een meer competitieve ploeg bouwen voor volgend seizoen. Daarom is een nieuwe kapitaalverhoging in de maak. De kapitaalinjectie zal weliswaar niet zo groot zijn als de vorige keer.

Het was een snertjaar voor paars-wit. Anderlecht had Europees voetbal nochtans goed kunnen gebruiken om volgend seizoen goed door te komen op financieel vlak, maar het draaide helemaal anders uit. De Brusselaars grepen zelfs naast Play-off 2, waardoor ze ook nog eens de inkomsten van drie thuismatchen mislopen – zo’n 750.000 euro per wedstrijd – en hun fans straks financiële compensatie kunnen aanvragen.

Het gevolg is dat er iets moet worden ondernomen. Eigenaar Marc Coucke investeerde weliswaar al minstens 130 miljoen euro in Anderlecht en kan/wil niet eeuwig blijven aantreden als mecenas. Alleen lijken de omstandigheden er nu om te vragen. Ook Wouter Vandenhaute zal met Mauvavie – de vennootschap die hij oprichtte met zijn vriend Geert Duyck – mee op de kar moeten springen.

CEO Sports Jesper Fredberg heeft immers een (steviger) budget nodig hebben om transfers te realiseren en de sleutelspelers van nu aan boord te houden. Paars-wit zou graag doorgaan met toptalenten als Zeno Debast en Bart Verbruggen, die enkel kunnen of mogen vertrekken als er een niet te weigeren bod binnenkomt. Denk dan maar aan een voorstel in de richting van twintig miljoen euro of meer. Ook Yari Verschaeren moet een nieuw contract krijgen.

Anderlecht wil graag verder met doelman Bart Verbruggen en Zeno Debast. — © BELGA

Geen externe investeerders

Hoeveel de nieuwe investeringen zullen bedragen is nog niet geweten. Dat moet nog besproken en goedgekeurd worden door de aandeelhouders in de raad van bestuur, maar het gaat zeker niet om gelijkaardige sommen als in december 2021. Toen was er het reddingsplan met een kapitaalverhoging van 42 miljoen euro en de geste van Coucke om 51 miljoen aan schulden kwijt te schelden à meilleure fortune. Vandenhaute stapte toen mee in het kapitaal en hielp Anderlecht zo mee uit het slop. Afwachten wat er nu volgt. Al zouden er volgens onze info geen nieuwe externe investeerders instappen.