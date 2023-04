Lizzo nodigt dragqueens uit op podium uit protest tegen wet die dragshows verbiedt

Lizzo heeft tijdens een concert in Knoxville duidelijke kritiek geuit op een nieuwe wet in Tennessee die het organiseren van dragshows verbiedt. De zangeres nodigde daarvoor enkele dragqueens uit op het podium.

Voor de fans van Lizzo was het duidelijk: de Amerikaanse zangeres zou haar optreden in Knoxville moeten annuleren. Ze riepen haar daartoe op nadat Bill Lee, de gouverneur van de staat Tennessee, waar de stad Knoxville in ligt, wetgeving had laten stemmen die het organiseren van dragshows verbiedt.

Maar Lizzo, die veroorzaakt als voorvechter van body positivity en liefde voor jezelf liever wat controverse op zulke momenten. En dus nodigde ze tijdens haar show enkele dragqueens uit op het podium. Onder meer Vanessa Vanjie Mateo, Asia O’Hara en Kandy Muse uit RuPaul’s drag race dansten en zongen mee.

“Bedankt voor de prachtige dragqueens die in Tennessee getoond hebben hoe trots ze zijn”, schreef ze bij het fragment op Instagram. In een andere video gaf ze kritiek op de nieuwe wet.