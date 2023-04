Europees Parlement wil blootstelling aan asbest op werk drastisch verlagen

In de commissie Werkgelegenheid en Sociale Zaken is woensdag met een brede meerderheid een herziening van de asbestrichtlijn uit 2009 goedgekeurd. Die verlaagt in een vier jaar durende overgangsfase de blootstellingsdrempel van de huidige 100.000 naar 10.000 vezels per kubieke meter. Nadien, wanneer meer nauwkeurige meetmethodes beschikbaar moeten worden, wordt de drempel verder verlaagd tot 1.000 vezels.

Daarnaast omvat de herziene richtlijn een aantal flankerende maatregelen. Zo bevat de tekst voorschriften over beschermende uitrusting en arbeidshygiëne en minimale regels voor de opleiding van werknemers van bedrijven gespecialiseerd in de verwijdering van asbest. De richtlijn verbiedt ook om asbest in te kapselen in gebouwen wanneer verwijdering technisch mogelijk is.

Asbest is sinds 2005 overal in de Europese Unie verboden, maar de kankerverwekkende stof blijft in vele oudere gebouwen aanwezig. Een bron van zorg nu er zich een renovatiegolf aandient in het kader van het klimaatbeleid. “In een groot deel van die gebouwen is nog asbest aanwezig. Indien deze onzichtbare killer niet veilig wordt verwijderd, kan er de komende jaren ontzettend veel asbeststof vrijkomen in de lucht”, waarschuwt Cindy Franssen (CD&V).

Aangenomen wordt dat het voltallige Europees Parlement zich in mei achter de tekst zal scharen. Dan kunnen de parlementsleden onderhandelingen aanknopen met de lidstaten, die in december al een standpunt hadden vastgelegd. Eenmaal de twee partijen een akkoord bereiken en het licht op groen zetten, krijgen de lidstaten twee jaar tijd om de richtlijn in nationale regels te vertalen.

In 2019 overleden in de Europese Unie meer dan 70.000 mensen aan de gevolgen van vroegere blootstelling aan asbest op het werk. Geraamd wordt dat er momenteel nog 4,1 tot 7,3 miljoen mensen blootgesteld worden aan asbest. Het overgrote deel van hen (97 procent) werkt in de bouwsector.