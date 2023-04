Twee zwaargewonden bij mesaanval in Oostenrijk

In Oostenrijk zijn bij een mesaanval twee mensen zwaargewond geraakt. De feiten deden zich woensdag voor in Elsbethen, nabij Salzburg, verklaarde een woordvoerster van de politie. Volgens mediaberichten gebeurde de aanval in een sociale instelling.

De vermoedelijke dader gaf zichzelf nadien aan in een politiekantoor in de buurt, waar hij werd opgepakt. Er werd ook een mes in beslag genomen. Of het daadwerkelijk gaat om het wapen dat bij de feiten is gebruikt, wordt nog onderzocht, aldus de politiewoordvoerster aan het persbureau APA.

Er zijn momenteel geen aanwijzingen dat er sprake zou zijn van een terreurdaad.