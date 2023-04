VIDEO. Nominatie voor misser van het jaar? Leeds-speler Patrick Bamford trapt onbegrijpelijk naast

Iedere voetbalkijker wreef zich eens goed in de ogen in de slotfase van de wedstrijd tussen Leeds United en Leicester City. Bij een 1-1 tussenstand kreeg Bamford de uitgelezen kans om een overwinning en drie belangrijke punten te schenken aan zijn team in de strijd tegen de degradatie. De Engelsman besloot echter knullig naast te schieten. Youri Tielemans zag in het begin van de wedstrijd zijn doelpunt nog afgekeurd na een adembenemend afstandsschot.

Ook de voetbalanalisten van ‘The Soccer Special Studio’ geloofden niet wat ze net hadden gezien. Iedereen zat met de handen in het haar.