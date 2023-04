Politie plaatst steeds vaker wielklemmen: wanneer en waarom doet ze dat?

De politie plaatst steeds vaker wielklemmen om auto’s uit het verkeer te halen dan ze te laten takelen. Dat bevestigen verschillende politiezones. In Oost-Vlaanderen heeft het parket daar richtlijnen over gegeven.

“Takelen is een handeling die capaciteit opslorpt bij de politie en waaraan ook een kostenplaatje is verbonden”, zegt Marino Longeville van politizone Meetjesland Centrum. Die takelkosten zijn normaal gezien voor de bestuurder die uit het verkeer wordt gehaald. Maar takelen kost, vooral ’s nachts, ook vaak veel tijd. Terwijl de politie het ’s nachts met minder capaciteit moet doen. Daarom is een wielklem veel handiger.

Cijfers over hoe vaak poltiezones jaarlijks wielklemmen plaatsen, zijn er niet. Maar Dirk Van de Sande van de politiezone Rivierenland (Bornem, Mechelen, Puurs-Sint-Amands en Willebroek) zegt dat de politie ze vooral gebruikt bij verkeersacties. “Stel dat iemand zijn verzekeringspapieren niet bij heeft of gedronken heeft en er een vermoeden is dat hij eens de politie weg is, toch weer achter het stuur zal kruipen, dan brengen we een wiel- of stuurklem aan. Dat is veel handiger dan een wagen te laten takelen. Omdat iemand die licht beschonken is, na drie uur zijn rijbewijs al kan terugkrijgen. In zo een geval is een takeling vaak te omslachtig, vooral ’s nachts, en duur. Terwijl de politie de wielklem gewoon zelf weer kan verwijderen.”

Koenraad Willebrords, persmagistraat van de politierechters, zegt dat er geen algemene richtlijn over bestaat. Het parket Oost-Vlaanderen hanteert wel al enkele jaren het principe om minder te takelen, maar vaker wielklemmen te gebruiken.

“Veel hangt natuurlijk af van de omstandigheden”, zegt Dirk De Sutter van de politie Gent. Maar de regel luidt dat als de politie in het weekend of ’s nachts vaststelt dat een voertuig niet verzekerd is of de bestuurder geen rijbewijs heeft, takelen enkel nog toegelaten is als er geen enkele mogelijkheid is om het voertuig zonder gevaar voor andere weggebruikers te immobiliseren met een klem.

Wanneer kan de politie een wielklem plaatsen?

Wanneer een bestuurder wordt betrapt op dronken rijden en er een risico bestaat dat hij toch sneller weer achter het stuur kruipt dan het tijdelijk rijverbod van 3 of 6 uur dat hij opgelegd kreeg. Of wanneer hij niet in het bezit is van geldige papieren. In dat geval kan een klem worden gezet tot wanneer hij kan aantonen dat hij wel degelijk in orde is, maar dat hij ze gewoon vergeten was.

Niet alleen de politie kan overigens een klem plaatsen, ook de Vlaamse Belastingdienst kan dat wanneer ze bij vliegende controles merken dat je openstaande rekeningen hebt. In dat geval is het onmiddellijk betalen of auto aan de ketting.

Wat moet je doen als er een wielklem op je voertuig staat?

Als de politie een wielklem plaatst laten ze een bericht achter waar je terecht kan. “Nog een voordeel is dat er voor zo’n wielklem niet moet betaald worden. Enkel de boete uiteraard”, zegt Dirk Van de Sande.

Takelkosten zijn meestal wel voor de chauffeur en kunnen hoog oplopen. Zeker ’s avonds, ’s nachts in de weekends. Al zijn er uitzonderingen. “Stel dat we borden plaatsen voor een tijdelijk parkeerverbod (24 uur op voorhand) op een openbaar plein waar je normaal mag parkeren en een auto wordt niet verplaatst, dan wordt hij getakeld. Als de chauffeur echter kan aantonen dat hij met vakantie was en hij dus niet kon weten dat hij zijn voertuig moest verplaatsen, zal hij de takelkosten niet zelf moeten betalen”, zegt Dirk De Sutter van de Gentse politie.