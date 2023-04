Vrouwen krijgen stemrecht bij bisschoppensynode in Rome

Voor het eerst in de geschiedenis van de Rooms-katholieke Kerk zullen bij de komende bisschoppensynode in Rome ook vrouwen als reguliere leden uitgenodigd worden. Op de bijeenkomst in oktober zullen zeker veertig vrouwen, onder wie kloosterlingen en leken, met stemrecht erbij zijn. Dat maakte het Vaticaan woensdag bekend.

Op de bijeenkomst van 4 tot 29 oktober worden in totaal 370 geestelijken en leken uit de hele wereld verwacht. De meerderheid daarvan zijn bisschoppen.

Paus Franciscus had de afsluitende plenaire vergadering van de bisschoppensynode voor een synodale kerk in twee gesplitst, in de herfst van 2023 en 2024. Daarbij wordt over de toekomst van de Kerk gesproken, nadat de paus sinds de herfst van 2021 alle Kerken wereldwijd bevraagd had over hun ideeën en wensen (wereldsynode).

De bisschoppensynode is sinds 1965 een permanent overleg- en adviesorgaan van de paus. Aan het einde van de bijeenkomsten stemmen de leden over bepaalde voorstellen, die dan aan de paus worden voorgelegd ter zijner beoordeling.

Ditmaal wil Franciscus voor de bisschoppensynode naast bisschoppen ook een selectie van 140 personen hebben die geen bisschop zijn. De helft daarvan zouden vrouwen zijn, ook jongeren zijn gewenst. Van hen kiest Franciscus vervolgens zeventig leden voor de synode. Daar komen nog vijf mannelijke en vijf vrouwelijke kloosterlingen bij.

Ondanks de nieuwe leden blijft het heel duidelijk een synode van bisschoppen, zei kardinaal Mario Grech, die verantwoordelijk is voor de wereldsynode. “Dat is geen revolutie”, zei de Luxemburgse kardinaal Jean-Claude Hollerich. Hij hoopt dat het orgaan wel representatiever zal zijn door de vernieuwde samenstelling.

Paus Franciscus zegt dikwijls dat hij vrouwen meer in de bestuursniveaus van de Kerk wil. De Franse Nathalie Becquaert haalde hij bijvoorbeeld in 2021 als eerste vrouw met stemrecht bij de wereldsynode. De kloosterzuster is ondersecretaris van de bisschoppensynode. De paus blijft wel gekant tegen een priesterwijding voor vrouwen.