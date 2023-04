2.720 gigaton procent van gletsjers gesmolten op 10 jaar tijd

Uitgenomen van Australië komen gletsjers op alle continenten voor. Ze vormen een essentiële bron van zoet water en zijn belangrijk als waterkracht voor de industrie. Gesmolten gletsjerijs doet de zeespiegel bovendien meer stijgen dan gesmolten ijs van Groenland en Antarctica. Het is echter moeilijk om gletsjers in kaart te brengen en te monitoren. “We moeten meten hoe het volume van een gletsjer verandert om echt te begrijpen wat er gebeurt”, zegt onderzoeker Noel Gourmelen, een van de auteurs van het onderzoek dat woensdag gepubliceerd werd in het wetenschappelijk tijdschrift Geophysical Research Letters.

Het Britse onderzoeksteam van Earthwave gebruikte een nieuwe techniek om de metingen van de ijssatelliet CryoSat-2 van ESA te verwerken. Daaruit blijkt dat gletsjers tussen 2010 en 2020 twee procent van hun volume verloren hebben. “Dat komt neer op 2.720 gigaton in totaal. Dat kan je je voorstellen als een gigantische ijsblok, groter dan de hoogste berg van Europa, wat vrij schokkend is. Belangrijk is ook dat we hebben vastgesteld dat de luchttemperatuur, die het ijsoppervlak doet smelten, verantwoordelijk is voor 89 procent van het ijsverlies”, zegt onderzoeker Livia Jakob.

Het verlies is het grootst in Alaska: daar verdween 831 gigaton ijs. In het Canadese poolgebied is 466 gigaton verloren gegaan. In het zuidelijke deel van het Andesgebergte in Zuid-Amerika smolt 299 gigaton gletsjerijs, in de Himalaya 264 gigaton en bij Groenland 238 gigaton. Verder verdween veel ijs op de Noorse eilandengroep Spitsbergen, in het Russische poolgebied, op de Zuidpool en op IJsland.