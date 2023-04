Eindelijk duidelijkheid over handspel (nu ja, een beetje toch): Referee Department zet twee sleutelregels en drie aanvullingen op een rij

Het Referee Department nodigde alle trainers, aanvoerders, technische directeurs en analisten/journalisten uit om de voorbije reguliere competitie te overlopen en vooruit te blikken naar de play-offs. Hein Vanhaezebrouck, trainer van AA Gent en met voorsprong de grootste en luidste criticaster van onze refs en videorefs, was niet aanwezig. De Gentse teammanager Peter Balette wel.

In het verleden noemde Vanhaezebrouck de scheidsrechtersbaas Bertrand Layec een leugenaar omdat hij tijdens die bijeenkomsten zou liegen over cijfers van de refs. Ook nu kwam Layec daarmee op de proppen: volgens zijn berekeningen waren 87 procent van de beslissingen over strafschoppen, rode kaarten en vrije trappen die gevaar kunnen opleveren de voorbije 34 speeldagen al vóór de interventie van de VAR correct. Omgerekend naar exacte aantallen betekent dit 162 verkeerde beslissingen, na interventie van de VAR gereduceerd naar nog slechts 26 foute beslissingen.

“Die 26 foute beslissingen, ongeveer 0,8 per speeldag, zijn er nog te veel”, oordeelt ook Bertrand Layec. “Maar perfectie is niet van deze wereld. Dat bestaat niet, zelfs niet bij de VAR.”

De meeste discussies over verkeerde beslissingen kwamen er na al dan niet handspel. Dat zorgde ook op deze bijeenkomst voor de meeste onenigheid. Daarom herhaalde Layec nog eens de regels voor iedereen die het horen wil.

De twee sleutelregels voor het bestraffen van handspel zijn:

o Als de hand naar de bal gaat, is het handspel.

o Als het lichaam groter wordt gemaakt, in de lucht of op de grond, is het handspel.

Omdat er dan nog veel reden is voor interpretatie, dienen spelers en publiek ook dit te weten:

o Als de bal van een ploegmaat komt en de hand is al op zijn positie wanneer de bal er tegen komt – als er dus geen beweging van de arm is – dan is het geen handspel. Als in eenzelfde situatie de bal van een tegenstander komt, is het wel handspel.

o Als de arm in natuurlijke beweging is, is het geen handspel.

o Als de bal tegen de steunarm komt, is het geen handspel. Het is wel handspel als je al vallend de bal tegen de hand krijgt.

Zelfs na de verduidelijking van de regels blijft het handspel de grootste ruimte voor interpretatie behouden. Maar Layec hoopt in elk geval dat dit nu wat duidelijker is gesteld.

“Het zijn de regels”, aldus Layec. “En of we die nu goed of slecht vinden, dat doet er niet toe. We moeten ze volgen. Ik verwacht op korte termijn, voor het komende seizoen 2023-2024 dus, slechts heel minuscule aanpassingen.”

De Europese voetbalbond UEFA liet zich al horen over de materie en klaagde na een gesprek met gewezen topspelers en toptrainers al over de onduidelijkheid. Het is evenwel de wereldvoetbalbond FIFA en de makers van de reglementen, de IFAB, die daarover zullen beslissen. En daar worden op korte termijn dus niet veel wijzigingen verwacht.

Meer communicatie

Anders dan andere jaren zullen tijdens de play-offs bepaalde spelers bij overtredingen niet extra in de gaten worden gehouden of bestraft. Wat ze wel nastreven, is een betere communicatie tussen de refs en de trainers. Zo zullen de ref en de coaches nu 70-75 minuten voor de aftrap van elke match even met elkaar praten. Ook tijdens de match moet de ref minder als politieagent naar de trainers optreden en meer in dialoog gaan. Op het veld mogen na de wedstrijd geen discussies meer ontstaan. Twintig minuten na de wedstrijd zwaait de kleedkamerdeur van de ref open en kan er wel gediscussieerd worden.

Minpunt is toch nog altijd dat de refs achteraf hun beslissingen niet publiek mogen komen uitleggen. Dat zou ook al veel onbegrip wegnemen. Nu is het 24 tot 48 uur wachten en hopen op een verklaring waardoor in de meeste gevallen de ref aangeschoten wild wordt voor spelers, trainers en het grote publiek.

“We willen niet in die val trappen”, zegt Layec. “Er gaan emoties mee gepaard. De ref kan niet meteen na een wedstrijd de fase bekeken en geanalyseerd hebben. Ze hebben decompressie nodig. De dag dat IFAB en FIFA beslissen om de gesprekken tussen VAR en de ref publiek te maken, staan wij in België wel op de eerste plaats om daarin mee te gaan. Maar tot vandaag moeten we de regels van die instanties respecteren.”