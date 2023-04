Johan wil donderdag met lotgenoten praten over prostaatkanker, en nog meer over de gevolgen. — © fvv

Het is niet AA Gent of kleurenwiezen dat hen straks bindt aan de toog van het café op de Korenmarkt. Johan Christiaen (69) wil met andere patiënten praten over één van de grootste mannentaboes: prostaatkanker.