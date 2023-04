Monitor (24) sterft na val van deathride in Zwevegem: “Hij had net de laatste jongeren zelf geholpen”

Tijdens de Grote Happening in Zwevegem, een evenement met zo’n 1.400 jongeren uit heel West-Vlaanderen, is woensdagavond een dode gevallen. Het slachtoffer is een jongeman van 24 jaar uit Gent.

Alle West-Vlaamse internaten waren voor de Grote Happening woensdag afgezakt naar Transfo in Zwevegem, een voormalige elektriciteitscentrale die nu dienst doet als belevingssite. Daar konden jongeren tussen 12 en 18 jaar deelnemen aan allerlei evenementen zoals ook een deathride, waarbij ze vanuit een toren via een stalen kabel afdalen.

Een monitor van natuursportorganisatie Oenanthe besloot zelf rond 20 uur nog af te dalen via de deathride. “Hij had net urenlang jongeren begeleid. Om een nog onduidelijke reden ging het helemaal mis en maakte hij een fatale val”, zegt commissaris Michaël Vanden Heede van de politiezone Mira. De jongeman, die afkomstig is van Gent, was op slag dood.

De hulpdiensten kwamen nog ter plaatse, maar alle hulp kwam te laat. Ook het parket van Kortrijk kwam ter plaatse voor de nodige vaststellingen en liet een deskundige komen om de oorzaak te achterhalen.