Deze landen lopen het grootste risico op een extreme hittegolf, en België is er één van

De wetenschappers analyseerden temperatuurgegevens van de afgelopen 60 jaar en klimaatmodellen om in te schatten waar het risico op een extreme hittegolf het grootst is. In feite doen ze aan kansberekening: landen waar temperatuurrecords het snelst gebroken worden en kwetsbaar zijn door een grote bevolking staan bovenaan het lijstje dat in Nature werd gepubliceerd.

Over Afghanistan maken de onderzoekers zich het meeste zorgen. Recordmaxima komen relatief vaak voor, er wordt nog een grote bevolkingsgroei verwacht en het land heeft niet de middelen om de temperatuurstijging te counteren. Om vergelijkbare redenen - snelle opwarming, bevolkingsgroei en beperkte gezondheidszorg - zijn Papoea-Nieuw-Guinea en de Midden-Amerikaanse landen Guatemala, Honduras en Nicaragua bijzonder kwetsbaar.

In Europa blijkt het risico op recordbrekende hittegolven hoger te liggen in ons land, Luxemburg, Nederland en Duitsland. Deze landen zijn ook kwetsbaar door hun bevolkingsaantal. Maar omdat het hier om economisch ontwikkelde landen gaat, zo schrijven de onderzoekers, kan de impact van extreme hitte mogelijk beperkt blijven, omdat er hitteplannen bestaan om de gevolgen op te vangen.

Eind vorig waarschuwde het Europees Milieuagentschap dat zonder bijkomende maatregelen, tegen het einde van deze eeuw jaarlijks mogelijk tot 90.000 mensen in Europa zullen sterven ten gevolge van hittegolven. Volgens het agentschap is hitte de grootste bedreiging voor de volksgezondheid door de klimaatverandering.

Voorbereiding

Hoewel de in het Nature-artikel genoemde landen het grootste risico lopen, is in werkelijk geen enkele regio gevrijwaard. Klimaatmodellen stellen dat uitzonderlijke hitte overal kan voorkomen. Van de 136 onderzochte regio’s blijkt 31 procent al eens een uitzonderlijk intense hittegolf meegemaakt te hebben. Deze landen zouden nu wel beter beschermd zijn tegen de gevolgen, omdat ze weten waar ze voor staan.

“Hittegolven zijn dodelijk, maar een goede voorbereiding kan levens redden”, zeggen de onderzoekers. “Vooruit plannen kan de sterfte door extreme hitte verminderen. Zo kunnen steden hitteplannen opstellen waarbij afkoelcentra voorzien worden en het aantal werkuren verminderen voor mensen die buiten aan de slag zijn.”

