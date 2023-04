Hoe ‘Belgisch’ kleurde Vincent Kompany de titel van Burnley? Van “de magic touch” van Manuel Benson tot “onmisbare schakel” Josh Cullen

Liefst acht spelers die deel uitmaken van de kampioenenploeg van Burnley hebben een Belgische link. Vincent Kompany kaapte zeven van hen rechtstreeks weg uit onze competitie, ook de achtste kent hij nog van bij Anderlecht. Wat is hun aandeel in de titel? Voor één keer geven niet wij de punten, maar doen we een beroep op een Engelse collega die The Clarets bijna 50 keer live bezig zag dit seizoen.