EU-Commissie waarschuwt Twitter: “Vrije meningsuiting heeft haar grenzen”

“De vrije meningsuiting heeft haar grenzen”, zegt Jourova, die bevoegd is voor mediavrijheid en fundamentele rechten. Binnenkort kan de Commissie Twitter indien nodig sanctioneren als het zijn nieuwe wettelijke verplichtingen niet nakomt.

In februari was de Commissie al kritisch voor Twitter omdat het als enige ondertekenaar van het Europese charter tegen desinformatie een onvolledig activiteitenverslag overmaakte. Het bedrijf gaf weinig tot geen uitleg over hoe het beïnvloeding door buitenlandse actoren wil tegengaan en desinformatie wil aanpakken.

De ondertekening van de praktijkcode over desinformatie gebeurde vrijwillig, maar binnenkort valt Twitter onder de verplichtingen van de nieuwe Europese wet inzake digitale diensten (DSA), en zal het platform verplicht zijn desinformatie en beïnvloeding actief aan te pakken.

In een gesprek met Belga, georganiseerd door de European Newsroom, gaf EU-commissaris Jourova Twitter woensdag een nieuw schot voor de boeg. “Ik zou aan mijnheer Musk onze filosofie willen uitleggen: wij zijn de beschermers van de vrijheid van meningsuiting, daarom hebben we ook de praktijkcode ontwikkeld, maar die vrijheid heeft haar grenzen.”

Russisch propaganda

De opmerking van Jourova komt er daags nadat de Commissie bekend heeft gemaakt dat Twitter een van de grote online platforms is die nog vier maanden de tijd krijgen om aan de vereisten van de digitaledienstenwet te voldoen. “De praktijkcode is nog vrijwillig, maar eens de DSA van kracht wordt, zullen de platforms de toezichthouder (de facto de Commissie zelf, red.) moeten overtuigen dat ze al het nodige doen om het risico op desinformatie te beheersen.”

Als Twitter, of gelijk welk ander platform dat rechtstreeks onder het Commissietoezicht valt, zijn verplichtingen niet nakomt, laat de DSA financiële sancties toe, die kunnen oplopen tot 6 procent van de wereldwijde omzet. Weigert een platform dan nog aan zijn verplichtingen te voldoen, kan de Commissie in extremis aan een rechtbank vragen om de site tijdelijk offline te halen.

“Vergelijk het met rijden op de autosnelweg”, zei Jourova. “Als je de snelheidslimiet overtreedt, kun je een boete krijgen. Maar ook kan je rijbewijs ingetrokken worden. Ik zeg niet dat Twitter de wet niet zal naleven, maar op de vraag wat we bij niet-naleving zullen doen, antwoord ik: de wet toepassen.”

Voor de DSA-verplichtingen over vier maanden van kracht worden, is er nog ruimte voor dialoog, aldus Jourova. Maar persoonlijk, zo benadrukte ze, voelt ze zich door de “niet-gereguleerde agressieve Russische propaganda” op Twitter, steeds minder comfortabel op het platform.