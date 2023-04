Nederlandse regering trekt 28 miljard euro uit om klimaatdoelen te halen

Het doel van de regering van premier Mark Rutte is om in 2030 de uitstoot met 55 procent te hebben verminderd ten opzichte van 1990. — © REUTERS

Minister Rob Jetten (Klimaat en Energie) noemde het pakket “ambitieus”. De grootste klapper moet komen van verduurzaming van de industrie. Zo blijft de hogere CO₂-heffing voor de industrie bestaan. Vanaf 2027 wordt verplicht dat plastics voor minimaal 25 tot 30 procent uit gerecycleerd of biomateriaal bestaan.

Opgeteld moeten alle maatregelen zorgen voor een extra vermindering van de CO₂-uitstoot van ongeveer 22 megaton per jaar. Dat is 13 procent van de huidige uitstoot, rekende Jetten voor. Het pakket telt 120 extra maatregelen. Volgens de minister moeten die er onder meer voor zorgen dat alle in Nederland opgewekte elektriciteit over twaalf jaar schoon is.

Het doel van de regering van premier Mark Rutte is om in 2030 de uitstoot met 55 procent te hebben verminderd ten opzichte van 1990, maar ze mikt op 60 procent.

Belasting op gas afhankelijk van verbruik

Het kabinet gaat meer belasting heffen op allerlei verbruik van fossiele brandstoffen, van benzine tot aardgas. Voor huishoudens komen er twee tarieven voor aardgas. Voor een relatief laag verbruik gaat de heffing omlaag, maar voor hoger gebruik juist omhoog. Waterstof krijgt een lager tarief, zodat dit vooral voor bedrijven aantrekkelijker wordt dan gas.

“In alle sectoren van de economie wordt de lat hoger gelegd”, zei Jetten. Hij erkende dat grote veranderingen als deze “vaak spannend zijn”, maar benadrukte dat het kabinet “onzekerheden wil wegnemen”. Het geld dat het kabinet wil investeren, komt voor het grootste deel uit het eerder aangekondigde klimaatfonds.