“Gasindustrie profiteerde van oorlog om afhankelijkheid van gas met decennia te verlengen”

De gasindustrie, waaronder de Belgische gasnetbeheerder Fluxys, heeft geprofiteerd van de oorlog in Oekraïne. Dat zegt Greenpeace International donderdag in een nieuw onderzoeksrapport.

De gasindustrie profiteerde volgens Greenpeace van de oorlog om langetermijncontracten voor de levering van Amerikaans gas aan Europese bedrijven door te duwen. Die verlengen onze afhankelijkheid van fossiel gas met decennia en bedreigen onze klimaatdoelen, klinkt het.

In het rapport met de titel Who Profits From War analyseert Greenpeace hoe intensief lobbyen door gasnetbeheerders, waaronder Fluxys, en belangengroepen sinds de Russische invasie heeft geleid tot een verschuiving in het Europees energiebeleid.

Niet alleen veranderde de focus van “energietransitie” naar “energiezekerheid”, aldus Greenpeace in een persbericht, maar ook schoten projecten voor de invoer van fossiel gas, met name vloeibaar gas (liquefied natural gas of lng) uit de Verenigde Staten uit de grond.

“Toen Rusland de pijpleidingen dichtdraaide, zijn de Europese en Amerikaanse gasindustrie erin geslaagd om de toename van vloeibaar gas te verkopen als dé oplossing voor de energiecrisis”, zegt Mathieu Soete, energie-expert bij Greenpeace België.

“Lng draagt nog meer bij aan klimaatcrisis”

REPowerEU, het plan dat de EU moet helpen bevrijden van Russisch gas, voorzag al 10 miljard euro voor gasinfrastructuur. Acht terminals voor vloeibaar gas zijn in aanbouw in de EU en 38 andere liggen op tafel. Samen zouden ze voor 950 miljoen ton CO₂-equivalent per jaar extra zorgen, benadrukt Greenpeace. Dat staat gelijk aan ongeveer een derde van de EU-uitstoot in 2019. “Lng draagt nog sterker bij aan de klimaatcrisis dan gas via pijpleiding”, aldus Greenpeace.

In het rapport komt de rol van gasnetbeheerder Fluxys, die voor 77,4 procent in handen is van de Belgische gemeenten, prominent aan bod. “Als lid van belangrijke gaslobbygroepen is Fluxys mee verantwoordelijk voor de verankering van vloeibaar gas, en met zijn aandelen in infrastructuur doorheen Europa hoopt het hiervan te profiteren”, zegt Soete. “We moeten vermijden dat de Belgische burger opdraait voor de wilde expansieplannen van Fluxys.”