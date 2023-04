Republikeinen stemmen voor wet die schuldenplafond VS verhoogt

Het schuldenplafond is de wettelijk vastgestelde grens van de hoeveelheid schulden die de overheid mag aangaan. Daarnaast bevat de wet een hele reeks bezuinigingen in de overheidsuitgaven, tot onvrede van president Joe Biden.

Het wetsinitiatief behaalde een nipte meerderheid van 217 Republikeinse stemmen tegenover 215 in het Democratische kamp en zal wellicht stranden in de Senaat. Daar hebben de Democraten de meerderheid in handen sinds de tussentijdse verkiezingen van het afgelopen najaar. Zij zijn tegen de voorgestelde bezuinigingen.

Het Republikeinse initiatief wordt dan ook gezien als het openingsbod in de onderhandelingen met president Joe Biden. De Democraat vertikt het te snoeien in subsidies voor onder meer groene energie en transport. De Republikeinen willen de overheidsuitgaven voor tien jaar bevriezen op het niveau van vorig jaar, wat op een besparing van 14 procent zou neerkomen, aldus The New York Times.

Biden wil geen voorwaarden

Biden wil dat ze het schuldenplafond verhogen zonder bijkomende voorwaarden. “De president heeft duidelijk gemaakt dat dit wetsvoorstel geen kans maakt om een wet te worden”, aldus een woordvoerder van het Witte Huis woensdagavond (plaatselijke tijd).

Op dit moment mag het Amerikaanse ministerie van Financiën net geen 31,4 biljoen dollar aan schulden aangaan. Economen denken dat de schatkist in augustus zonder cash komt te zitten als het plafond niet wordt verhoogd.