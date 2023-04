Peru roept noodtoestand uit aan grenzen om migranten tegen te houden

Dina Boluarte, de president van Peru, heeft woensdag de noodtoestand uitgeroepen aan de grenzen. Ze zet het leger in om controleposten te versterken en migranten tegen te houden.

Honderden migranten, volgens de VN voornamelijk afkomstig uit Haïti en Venezuela, proberen Chili te verlaten en Peru binnen te komen. Ze zitten vast in het grensgebied tussen Tacna, in het zuiden van Peru, en Arica, in het noorden van Chili.

De Peruaanse regering heeft al 200 politieagenten naar de grensposten gestuurd om, volgens haar, de grensoverschrijdende criminaliteit in te perken. Woensdag verklaarde Boluarte dat ook soldaten worden ingezet aan de grenzen met Chili, Bolivia, Brazilië, Ecuador en Colombia.

Het is niet duidelijk wat de noodtoestand betekent op het vlak van individuele en publieke vrijheden en voor hoe lang ze van kracht zal blijven.