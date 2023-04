Meta groeit weer, maar net metaverse boekt verlies

Meta, het bedrijf boven Facebook, WhatsApp en Instagram, heeft in het eerste kwartaal beter gepresteerd dan analisten hadden verwacht.

Dat blijkt uit financiële cijfers die het bedrijf heeft vrijgegeven.

Na drie kwartalen van dalende omzet wist Meta weer aan te knopen met groei. De verkopen stegen met 3 procent tot 28,6 miljard dollar (25,9 miljard euro). Dat is bijna een miljard dollar meer dan analisten hadden voorspeld.

De nettowinst bedroeg 5,7 miljard dollar (5,2 miljard euro), bijna een kwart minder dan in dezelfde periode vorig jaar, maar opnieuw beter dan verwacht. Meta wist ook opnieuw meer gebruikers te lokken naar zijn platformen. Meer dan 3 miljard mensen gebruiken dagelijks minstens een van de Meta-diensten.

Metaverse boekt verlies

“Ons werk met artificiële intelligentie is de motor achter goede resultaten bij onze apps en bedrijfsactiviteiten”, aldus topman Mark Zuckerberg. “We worden ook efficiënter zodat we sneller betere producten kunnen bouwen en ons in een sterkere positie brengen om onze langetermijnvisie uit te rollen.”

Zuckerberg riep 2023 uit tot het “jaar van de efficiëntie”. De laatste zes maanden zette hij bijna een kwart van zijn personeel op straat. De CEO gelooft voor de toekomst van zijn bedrijf heel sterk in virtual reality, in wat de “metaverse” wordt genoemd.

Net de divisie die daarmee bezig is, Reality Labs, boekte in het eerste kwartaal 4 miljard dollar verlies. Dat komt bovenop het nettoverlies van 13,7 miljard vorig jaar. De tak genereerde 339 miljoen dollar omzet in het eerste kwartaal, 51 procent minder dan een jaar eerder en onder de analistenverwachtingen.