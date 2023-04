Nieuw staatsieportret van jarige Willem-Alexander voor Koningsdag

Er is een nieuw staatsieportret gemaakt van de Nederlandse koning Willem-Alexander, ter gelegenheid van zijn 56ste verjaardag.

De foto werd in december 2022 genomen op Paleis Noordeinde, in Den Haag. De koning poseert voor een spiegel, en draagt een donkergrijs pak met een grijsblauwe stropdas. Uit zijn borstzakje steekt een witte pochet.

Willem-Alexander viert zijn verjaardag donderdag samen met zijn echtgenote, koningin Máxima, en zijn twee dochters in Rotterdam. Daar zal hij samen met zijn familie onder meer het Afrikaanderplein in Rotterdam-Zuid bezoeken, en vervolgens per watertaxi langs het voormalige passagiersschip ss Rotterdam en onder de Erasmusbrug door naar Plein 1940 reizen, waar enkele muzikale optredens en sportdemonstraties plaatsvinden.