Kevin De Bruyne met lof (en hoge punten) overladen na “executie” van Arsenal door Manchester City: “Wát een prestatie”

“Dit was geen strijd om de titel maar een executie”, lezen we in de analyse bij The Daily Mail. “Zelfs voor wat we gewoon zijn van Manchester City was dit ongewoon briljant. Als we één moment moeten kiezen, dan is het dat na amper 7 minuten. Waarbij de ploeg van Pep Guardiola een magnifieke openingsgoal scoorde met dank aan de twee ‘poster boys’ van een steeds lekkerder spelend team dit seizoen: Kevin De Bruyne en Erling Haaland. De Bruyne is een held die in elke voetbalperiode zou schitteren. Zijn bijna telepathische relatie met Haaland is verwoestend voor elke tegenstander. Hier was het: mannen tegen jongens. De Bruyne en co kwelden de Gunners. Ze waren met Arsenal aan het spelen.”

Hetzelfde geluid bij Engels voetbalicoon Alan Shearer. “De Bruyne en Haaland waren niet te stoppen. Ze pestten het centrale duo van Arsenal. Elke keer als de bal voorwaarts ging… Ze begrijpen wanneer, hoe en waar te lopen, en dan de timing en het afmaken. Geen enkele keer waren ze ver van elkaar verwijderd op het veld. De Bruyne liep constant in de buurt van Haaland. Wat een magnifieke prestatie en De Bruyne was fenomenaal. Intussen zit hij alweer aan 24 assists.”

De Bruyne kreeg dan ook een vette 9/10 in The Daily Mail. “Vond op prachtige wijze het gaatje bij de openingsgoal. Stond er tijdens een enorm belangrijk moment.”

Ook het gerenommeerde The Guardian gaf onze landgenoot een 9. “Een geweldig eerste doelpunt, daarna erg slim bij z’n tweede. Gaf ook een afgemeten assist voor de goal van John Stones.”

“Twee goals en een assist in een fantastische match. In z’n beste vorm op net het juiste moment voor Man City”, is de uitleg bij de 9 van Manchester Evening News.

GOAL vond De Bruyne “een killer” en deelde zelfs een perfecte score (10/10) uit. “De Belg domineerde en was simpelweg briljant. Hij sloot zo goed aan bij Haaland en toonde de Noor voor één keer hoe hij moest afwerken. Zijn doelpunten waren van uitzonderlijke klasse.”

‘King Kev’

Ook in Nederland werd de partij gevolgd. “De Bruyne en Haaland vermorzelen met Manchester City Arsenal in strijd om landstitel. Wat een voetbalshow!”, is De Telegraaf lyrisch. “De Belg, die is uitgegroeid tot een van de beste voetballers ter wereld, heeft als geen ander het vermogen om tussen de linies te spelen. Zijn timing is zo fenomenaal dat hij door de tegenstander bijna niet op te pakken is. Als Haaland uitzakt, gaat vaak de centrale verdediger even mee en dat is precies het moment waarop De Bruyne in het gat duikt. Over ruim een week loopt het hele land uit voor de officiële kroning van Charles tot koning van het Verenigd Koninkrijk. In Manchester heeft De Bruyne al lang de status van ’King Kev’ en zal het volk met net zulke grote aantallen op de been zijn wanneer City met de Premier League-beker een rondrit maakt door de stad.”

“City deelt dreun uit aan Arsenal in titelrace na masterclass De Bruyne”, kopt Voetbal International. “Manchester City heeft woensdagavond een dreun uitgedeeld aan Arsenal in de titelrace. De ploeg van Pep Guardiola was aan de hand van de meesterlijk spelende Kevin De Bruyne veel te sterk voor de koploper van de Premier League, die stilaan moet gaan vrezen voor zijn titelkansen. Zo was het De Bruyne die zich ontpopte tot Arsenal-beul. De spelmaker was bij de eerste drie goals betrokken en ging in de tachtigste minuut onder luid applaus van het veld. Van spanning was op dat moment allang geen sprake meer.”

De Nederlandse voetbalsite wijdde zelfs een volledige analyse aan de partij: “Help, Kevin De Bruyne staat vrij”, is de titel. “Het geluk van Guardiola is dat hij met De Bruyne over de perfecte nummer 10 beschikt om ruimtes tussen de linies te benutten. In de kern lijkt het strijdplan van Manchester City simpel: lok Partey in de richting van Gündogan en zoek naar De Bruyne of Erling Haaland in de ruimtes die dan onvermijdelijk ontstaan. Dat werkt verbluffend goed voor Manchester City.”

L’Equipe zag De Bruyne als Man van de Match, met een 9 als score. “Een eerste periode van grote schoonheid begon met een prachtig doelpunt uit een even plotseling als goed geplaatst schot. Hij kwam dicht bij een tweede, maar werd geblokt. Daarna nog een assist voor Stones.

Pep Guardiola kon dus niet anders dan zelf zijn spelmaker te prijzen. “Kevin is een speciale speler. Arsenal is een ploeg die met hoge pressing speelt, dus dan is het belangrijk om de tweede bal te winnen. Er ligt dan ruimte door lange ballen te spelen. We waren in staat om De Bruyne in stelling te brengen, samen met Erling. Beiden vormen aanvallend een geweldige dreiging en de connectie tussen Erling en Kevin was briljant.”

Treble in City’s paradise?

City is nu torenhoog favoriet om de Premier League te winnen en bij BT Sport kijkt analist Rio Ferdinand zelfs verder naar een mogelijke treble, aangezien de club ook nog in de race is voor de FA Cup en Champions League. “Ze kunnen alles winnen”, zegt de oud-verdediger van rivaal Manchester United. Ferdinand heeft zijn hoop op het voorkomen van de treble dan ook vooral gevestigd op Real Madrid, City’s uitdager in de Champions League. „Zij kunnen uit het niets een fenomenaal optreden neerzetten. Ze hebben overal op het veld spelers van wereldklasse en de ervaring om dit te wedijveren met dit Manchester City-team.”

Bij Sky Sports betwijfelen ze echter of ook Real Madrid in staat is om deze ploeg af te stoppen. “Wanneer City zo goed speelt, is het elftal te goed voor iedereen. Ook in de competitie is er nu een kloof geslagen met Arsenal en het is moeilijk voor te stellen dat City twee uitglijders maakt in de zeven resterende wedstrijden.” Dus zit er voor Arsenal niets anders op dan zich te herpakken. “Ze moeten hiervan leren en hopen dat ze kunnen doen wat Liverpool deed in het seizoen 2019/20 door nog sterker terug te keren. Maar op dit moment is het verslaan van City gewoon te veel gevraagd.”