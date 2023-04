Opnieuw vijf toplui ontslagen bij Plopsa: “Er wordt duidelijk schoon schip gemaakt”

Van den Kerkhof en zijn commercieel directeur werden een maand geleden ontslagen. Nu wordt ook de financieel directeur aan de deur gezet, al gebeurt dat volgens Studio 100-baas Hans Bourlon “in onderling overleg”, en staat de beslissing los van de eerdere ophef rond Van den Kerkhof. Nochtans was ook de financieel directeur in opspraak gekomen in dat dossier, waarin de leidinggevende figuren van Plopsa werden beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag.

Ook twee directeurs en twee managers worden ontslagen. De personeelsleden van Plopsa krijgen donderdag meer uitleg, maar kregen al te horen dat het bij die afdankingen zou blijven. “Er wordt duidelijk schoon schip gemaakt”, is te horen bij meerdere medewerkers.