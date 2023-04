Motorolie gedumpt voor vijf Brusselse Delhaize-winkels “na minachting van het patronaat”, filterblokkade aan distributiecentrum opgeheven door deurwaarder en politie

Activisten van het collectief ‘dHELLaize’ hebben woensdagnacht motorolie gedumpt voor de ingang van vijf Delhaize-winkels in Brussel, als reactie “op de minachting van het patronaat”. Dat laten de actievoerders in een persbericht weten. De filterblokkade aan het distributiecentrum van Delhaize in Zellik werd donderdagochtend dan weer opgeheven door een deurwaarder en politie.

De ingangen van de Delhaize-winkels Chazal, Hankar, Molière, Fort Jaco, en De Fré in Brussel werden ontoegankelijk gemaakt door de activisten, als reactie op onder meer het verbod op stakingsposten dat op 19 april werd bevestigd door de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg van Brussel. “Wij veroordelen de justitie die de kant van multinational Ahold Delhaize kiest door frontaal het stakingsrecht aan te vallen. Als stakingen worden verboden, dan worden de ingangen onbruikbaar”, zegt het collectief.

Filterblokkade

De filterblokkade die woensdagnamiddag door vakbonden en personeelsleden was opgetrokken aan het distributiecentrum van Delhaize in Zellik, werd donderdagochtend omstreeks 9 uur dan weer opgeheven. Delhaize schakelde een deurwaarder en de lokale politie in. De site is vrijgemaakt, en de supermarktketen hoopt de opgelopen vertraging in het beleveren van de winkels zo snel mogelijk weg te werken.

Woensdagnacht kon maar één vrachtwagen om het kwartier buitenrijden. Een vakbondsbron liet woensdagnamiddag weten dat het om “een spontane actie” gaat. “Het personeel toont nogmaals dat het niet akkoord gaat”, klonk het. Door de blokkade konden per uur maar vier vrachtwagens het distributiecentrum verlaten.

Delhaize houdt zelf nog twee winkels dicht

Delhaize houdt inmiddels nog steeds zelf de winkels van Bergen en Flagey (in Elsene) tot dinsdag gesloten, uit veiligheidsoverwegingen. Die beslissing werd enkele dagen geleden genomen, wegens “feiten van vandalisme waardoor de veiligheid van de werknemers en klanten niet kan worden gegarandeerd”, klonk het eerder. Meer details wilde het bedrijf niet kwijt. “Maar een grens is overschreden.” Enkele werknemers zouden ook een klacht hebben ingediend. Woensdag besliste Delhaize om de sluiting te verlengen tot dinsdag 2 mei. “Er is extra tijd nodig om de rust er te laten wederkeren”, klonk het. Er is geen sprake van nieuwe incidenten. Alle andere winkels van Delhaize zijn donderdag geopend.

Het personeel van Delhaize voert actie tegen de verzelfstandiging van de 128 winkels in eigen beheer van Delhaize, en het bijhorende banenverlies op de hoofdzetel. Het sociaal overleg bij Delhaize zit sinds de aankondiging begin maart muurvast. De directie garandeert bij de overname van de winkels door zelfstandige uitbaters het behoud van de loon- en arbeidsvoorwaarden van de 9.000 betrokken werknemers, maar daar plaatsen de bonden vraagtekens bij. Op dinsdag 2 mei zitten directie en vakbonden opnieuw bijeen over de plannen.