Talitha De Groote staat met Essevee op zucht van eindwinst in Play-Off 2: “We zijn met veel vertrouwen aan het voetballen”

De efficiëntie voor doel is al het hele seizoen een pijnpunt voor Zulte Waregem, maar daar was dinsdag in de thuismatch tegen Woluwe weinig van te merken. Essevee deed de netten liefst vijf keer trillen en trekt zaterdag met een 9 op 9 als leider in Play-Off 2 richting KV Mechelen.

Zulte Waregem begon aarzelend aan de thuismatch tegen Woluwe en kon de kansen in het tweede deel van de eerste helft niet verzilveren. Een volledig ander beeld in de tweede helft, waarin Essevee geen spaander heel liet van de Brusselaars. Spits Talitha De Groote zette de openingsgoal op het bord en dat was het sein om het gaspedaal nog verder in te drukken. “Ik kon een aflegger van Luisa Blumenthal via de paal binnen trappen en die goal werkte duidelijk bevrijdend. We speelden Woluwe van het kastje naar de muur, de 5-0-eindstand was niet eens overdreven. Supermooi dat we nu eindelijk eens bewezen hebben dat we ook heel efficiënt kunnen zijn.”

Met drie overwinningen in evenveel wedstrijden ligt Essevee overduidelijk in pole position om Play-Off 2 te winnen. Een nieuwe test volgt zaterdag op het veld van KV Mechelen, een ploeg die in deze nacompetitie ook goed op dreef is. “Je merkt dat we met veel vertrouwen aan het voetballen zijn”, gaat Talitha De Groote verder. “Zelfs als we op achterstand komen, zoals vorig weekend tegen Eendracht Aalst, blijven we rustig en zoeken we de voetballende oplossing. Na het op een haar na missen van Play-Off 1 maken we er een erezaak van om Play-Off 2 te winnen. De match tegen KV Mechelen van zaterdag is er alvast eentje om naar uit te kijken. Een ploeg die altijd en overal wil voetballen. We verwachten een strijd op het scherpst van de snee.”

Doorgaan op elan

De 21-jarige Talitha De Groote etaleert met drie goals in evenveel wedstrijden haar topvorm in deze play-offs. “Ik moest me dit seizoen meestal tevreden stellen met een rol als invalster, maar bleef erop gebrand om te bewijzen dat ik de ploeg voorin iets kan bijbrengen. Als je dan begint te scoren, groeit het vertrouwen natuurlijk ook. Ik hoop de komende matchen op mijn elan verder te gaan en nog enkele beslissende doelpunten te maken.”