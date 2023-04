Met de groeten van Sander Berge: Ook Sheffield United dwingt promotie naar Premier League af

Na het Burnley van kampioenenmaker Vincent Kompany heeft ook Sheffield United de promotie naar de Premier League afgedwongen. Op de 38e speeldag in The Championship haalden ze het woensdagavond met 2-0 van West Brom, dankzij doelpunten van ex-Genkenaar Sander Berge en Anel Ahmedhodzic.

Voor The Blades was het al de zesde zege in de laatste zeven duels. Met nog twee speeldagen te gaan hebben ze nu een onoverbrugbare voorsprong van zeven punten op Luton, de nummer drie in de stand. Daardoor is Sheffield United zeker van de tweede plaats in de eindstand, die rechtstreekse promotie oplevert.

Voor Sheffield is het na twee jaar een terugkeer op het hoogste niveau in Engeland. Vorig seizoen grepen ze nipt naast de promotie, na een nederlaag op strafschoppen tegen Nottingham Forest in de halve finales van de barrages. Dankzij de promotie naar de Premier League zijn ze al zeker van 192 miljoen euro aan extra inkomsten, verspreid over de komende drie seizoenen.