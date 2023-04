Tom Waes opnieuw thuis na val met fiets: “Ik heb veel geluk gehad”

“Het gaat beter met me” zegt de tv-maker. “We zijn nu twee weken verder, maar zo’n revalidatie duurt toch een week of zes. Het zijn toch die ribben die verschrikkelijk veel pijn doen.”

Twee weken geleden was Waes te gast in de liveshow van Welcome To The AA, de podcast van Alex Agnew en Andries Beckers. Maar Waes kwam niet opdagen omdat hij was gevallen met de fiets en daarbij vier ribben en zijn sleutelbeen brak. “Ik was op weg naar huis met de speed pedelec – waar iedereen zich al mateloos aan ergert – en ben moeten uitwijken waardoor ik klassiek hard oep men bakkes ben gevallen. Ik ben ook een tijd bewusteloos geweest.”

Waes beseft en zegt dat hij veel geluk heeft gehad. “Getuigen zeiden dat mijn helm stuk was aan de zijkant, dus – ik deed het ervoor al maar ga het blijven doen – draag die helm. Anders was het misschien een ander verhaal geweest.”