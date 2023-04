Mama Stefanie (links) bleef strijden om de crèche in Wemmel open te houden, maar de bevoegde commissie wilde in beroep de beslissing om te sluiten, niet terugdraaien. — © jhw

Sluitingen van crèches blijven nieuws maken en de gemoederen verhitten. De hoogzwangere mama Stefanie ging tevergeefs in beroep tegen de beslissing dat crèche Baby & Co in Wemmel moest sluiten. Tijdens de zitting verloor ze bijna haar ongeboren zoontje Henri. “Door de stress”, zegt ze. Mama en baby stellen het nu gelukkig goed.