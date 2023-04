China waarschuwt VS en Zuid-Korea om geen confrontatie met Noord-Korea te veroorzaken

Peking reageert zo op de uitspraken van de Zuid-Koreaanse en Amerikaanse presidenten, die waarschuwden dat Noord-Korea het einde van het eigen regime zou veroorzaken door kernwapens in te zetten. “Alle partijen moeten de kern van het probleem op het schiereiland aanpakken en een constructieve rol spelen in de promotie van een vreedzame oplossing van het vraagstuk”, aldus woordvoerder Mao Ning. De woordvoerder roept ook op om de spanningen niet bewust op te poken, de confrontatie aan te gaan, en bedreigingen te uiten.

De Zuid-Koreaanse president Yoon Suk-yeol is momenteel op staatsbezoek in de Verenigde Staten. “Een nucleaire aanval van Noord-Korea op de Verenigde Staten of partners en bondgenoten, is onaanvaardbaar en zal tot het einde van het regime leiden dat heeft beslist zo’n actie te ondernemen”, zei de Amerikaanse president Joe Biden tijdens een gezamenlijke persconferentie. De Verenigde Staten zullen op elke Noord-Koreaanse kernaanval reageren, zei de Zuid-Koreaanse president dan weer.