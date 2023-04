Leerkracht van middelbare school in Komen veroordeeld tot 8 jaar cel voor grooming van 400 (!) leerlingen

De correctionele rechtbank van Doornik heeft donderdag een leerkracht van een middelbare school in Komen veroordeeld tot acht jaar cel voor grooming. De 32-jarige S.D., die wetenschappen doceert in de school, zou minderjarige leerlingen hebben benaderd. Hiervoor gebruikte hij een nep Messenger-account en gaf zich uit voor een jongere geboren in 2001.