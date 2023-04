Gasprijs duikt onder 40 euro

Op de toonaangevende Nederlandse termijnmarkt zakt de prijs voor aardgas woensdag naar 38,4 euro per megawattuur, of de laagste prijs in maanden. Handelaars gaan ervan uit dat gas nog tot augustus onder de kaap van 40 euro per megawattuur verhandeld gaat worden. Dat is ver onder de piek van 300 euro in augustus vorig jaar, maar nog steeds een stuk duurder dan voor de oorlog in Oekraïne.

Nu er opnieuw zachtere temperaturen in het vooruitzicht liggen, zal de vraag naar aardgas om te verwarmen dalen. Ook de aanvoer van gas blijft hoog. De leveringen van vloeibaar gemaakt aardgas richting Noordwest-Europa zitten op het hoogste peil in twee maanden tijd.