Een voorbeeld via satellietbeelden van de verdedigende stellingen van het Russische leger. — © via REUTERS

Van Charkov tot Cherson, over een afstand van meer dan 800 kilometer, heeft het Russische leger de voorbije maanden indrukwekkende verdedigende stellingen uitgebouwd in Oekraïne. Dat blijkt uit satellietbeelden. Zo heeft Rusland zich voorbereid op het verwachte Oekraïense tegenoffensief, en de vraag is nu in hoeverre dat nog kans op slagen heeft.