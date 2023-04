Wandelaar vindt vrouw (78) naast haar auto in gracht in weiland: slachtoffer overleden

Een 78-jarige vrouw uit Onze-Lieve-Vrouw-Waver (Sint-Katelijne-Waver) is donderdagochtend om het leven gekomen nadat ze in een beek, in een weiland op ruime afstand van de openbare weg, was terechtgekomen. De politie en het labo onderzoeken de zaak maar mogelijk is het slachtoffer onwel geworden.

Het was een buurtbewoner die donderdagochtend een auto in een gracht aan de Kruisweglei zag liggen. Die gracht lag evenwel enkele honderden meters van de openbare weg, in een weiland. Naast de wagen lag het lichaam van een vrouw.

Een van de pistes die wordt onderzocht is dat de vrouw onwel is geworden achter het stuur van haar wagen en vervolgens op het weiland is terechtgekomen. Mogelijk is ze met haar voet op het gaspedaal blijven duwen, waardoor ze honderden meter blijven rijden is op het weiland. Tot haar wagen in de gracht tot stilstand is gekomen.

© Dirk Vertommen

“De deur langs bestuurderszijde stond open. Het slachtoffer lag naast haar wagen in de beek”, licht Lies Verreet van politiezone Bodukap toe. Wellicht is de vrouw zelf nog uitgestapt en dan in de beek gevallen. De brandweer haalde het lichaam uit de gracht. “Een MUG-team probeerde het slachtoffer nog te reanimeren, maar alle hulp kwam te laat. De juiste omstandigheden voor het voorval worden nu verder onderzocht door onze diensten en het labo.” tdk