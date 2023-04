Jaar na instorting hebben uitbaters nog geen idee wanneer restaurant weer open kan: “Dit weegt enorm op ons en ons personeel”

Sint-Niklaas

In april 2022 sloeg voor Tim en Lieven van brasserie ’t Heerehuys in de Casinostraat in Sint-Niklaas het noodlot toe. De zijgevel stortte in ten gevolge van graafwerken op het terrein naast het gebouw en de brandweer moest ook het geliefde pand van de brasserie neerhalen om instorting te vermijden. Een jaar later is nog geen sprake van een heropening. “Er komt maar geen schot in de zaak en dat begint op ons te wegen”, klinkt het bij uitbaters Tim en Lieven.