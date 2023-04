Sarah Wijnants en Anderlecht kunnen na zege tegen Standard zaterdag al zeker zijn van zesde landstitel op rij: “Ik ga echt nog niet praten over een eventueel kampioenschap”

© Kms

RSCA-coach Dave Mattheus recupereerde voor de komst van Standard Laura Deloose na een schorsing, waardoor Silke Speeckaert opnieuw moest plaatsnemen op de bank. Anderlecht zorgde voor het eerste gevaar. Deloose dropte de bal in de rechthoek, waar Kimberley Smit het leer knap controleerde en vervolgens een voorzet-schot op de dwarsligger zag stranden. Smit is een Nederlandse die tijdens de winter overkwam uit de VS en de jongste weken haar meerwaarde toont. Geen overbodige luxe na de zware blessure van Red Flame Marie Minnaert.

Standard reageerde scherp. Welma Fon zette zich door op snelheid en Justien Odeurs moest de meubelen redden. Zoë Van Eynde dropte een afvallende bal dan weer naast. De aalvlugge Fon glipte ook nog eens door de buitenspelval, nam de thuisdefensie op snelheid en omzeilde Odeurs, maar ze week daarbij ver uit en de toegesnelde Smit kon ontzetten. Aan de overzijde trapte de Roemeense international Stefania Vatafu tegen de deklat. Na een fout van Constance Brackman op Deloose ging de bal op de stip. Sarah Wijnants knalde de penalty onhoudbaar in de winkelhaak.

Na rust stak Standard de neus meteen aan het venster. Van Eynde en Fon lieten de kansen echter liggen, waarna paars-wit het afmaakte. Op een voorzet van Wijnants kopte Brackman onder druk van Thornton de bal tegen de eigen touwen en Anderlecht stond op rozen. Vatafu zag nog een vrijschop gepareerd door keepster Hillary Damman, maar dat kon de pret niet drukken in het paars-witte kamp.

Geluk

“Het werd een vechtmatch met weinig kansen, waarbij een goed combinerend Standard in balbezit misschien wel de betere ploeg was”, sprak Wijnants. “De strafschop viel op een goed ogenblik, net voor rust. We vergaten wel om ons vertrouwde voetbal te ontwikkelen. Dat was best frustrerend. Bij onze tweede treffer kenden we wat geluk, maar het mag ook eens meezitten. Over de titel hoor je me nog niet praten, al sta ik wel liever vier punten voor dan achter.”

Dave Mattheus toonde zich in Zaventem in zijn nopjes na een moeilijke avond. “Standard is nooit een makkelijke tegenstrever, maar we haalden het dankzij onze maturiteit. Laura Deloose brak de wedstrijd met een mooie actie open, waarna Standard moest komen. Daardoor kregen wij meer ruimte. We speelden niet onze beste wedstrijd, maar toonden karakter en vechtlust. We trekken met een mooie bonus naar Leuven, waar OHL ons zal opwachten met het mes tussen de tanden. OHL beschikt over veel kwaliteiten, maar wij ook”, besluit Mattheus zelfverzekerd.