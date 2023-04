Rekenhof stuurt aan op hervorming van gunstregime voor ambtenarenpensioenen: “Ongelijke behandeling”

In een nieuw verslag aan het federale parlement stuurt het Rekenhof aan op een herziening van de voordelige ‘preferentiële tantièmes’ in de ambtenarenpensioenen. De huidige regels maken dat bepaalde categorieën ambtenaren meer pensioen krijgen en sneller met pensioen kunnen gaan, en er zijn problemen bij de controle op de naleving van het systeem door de Federale Pensioendienst.

De ‘tantième’ is naast de wedde en het aantal jaren dienst de derde component in de berekening van het ambtenarenpensioen. Het geeft aan hoeveel pensioen elk jaar dienst oplevert. Het normale ‘tantième’ is 1/60e, maar er zijn ook de zogenaamde ‘preferentiële tantièmes’, die recht geven op meer pensioen.

Het gunstregime is volgens het Rekenhof echter van toepassing op zoveel verschillende categorieën ambtenaren dat er in de praktijk meer ambtenaren met een voordelige tantième zijn dan zonder. Dat komt onder meer omdat de preferentiële tantièmes gebruikt werden om een waardig inkomen te garanderen voor ambtenaren die arbeidsongeschikt werden tijdens de loopbaan of voor magistraten of hoogleraars, die door lange studies pas later aan hun carrière beginnen.

Verschillende regeringen waagden al pogingen om het systeem bij te sturen, maar die kwamen vooralsnog niet van de grond, op de afschaffing van alle tantièmes voordeliger dan 1/48e in 2011 na. De Zweedse regering wilde in 2019 alleen nog een gunstregime behouden voor de ‘zware beroepen’, maar die poging strandde op de definiëring van zo’n ‘zwaar beroep’.

Het Rekenhof roept nu in een verslag aan het parlement opnieuw op om te onderzoeken “of het huidige systeem de ongelijke behandelingen die eruit voortvloeien nog steeds kan rechtvaardigen”. Concreet stelt het Hof onder meer voor om de preferentiële tantièmes te schrappen voor ambtenaren die van een ‘zwaar beroep’ overstappen op een job die niet in die categorie valt.

Daarnaast benadrukt het Rekenhof dat de controle door de Federale Pensioendienst op de naleving van het gunstregime op bepaalde punten tekortschiet. De FPD moet de aangifte van de ‘actieve diensten’ op basis waarvan de tantièmes worden toegekend controleren, maar de overheidsdiensten doen die aangiftes volgens het Hof niet altijd correct, waardoor er nood is aan meer toezicht.

Minister van Pensioenen Karine Lalieux (PS) zegt in een reactie dat een eventuele hervorming van de voordelige tantièmes “moet passen binnen een volwaardige en overkoepelende oplossing voor de erkenning van zware beroepen die uitgewerkt moet worden door de sociale partners”. De minister “is niet van plan de wet te wijzigen zolang het sociaal overleg nog aan de gang is”.