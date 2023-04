In totaal voorlopig negentien Belgen geëvacueerd uit Soedan: “Blijven oplossing zoeken voor wie nog wil vertrekken”

Momenteel bevinden zich nog ongeveer 20 Belgen en rechthebbenden ter plaatse. Volgens de minister heeft de meerderheid van hen niet aangegeven dat ze willen vertrekken. Lahbib merkte ook op dat de cijfers blijven fluctueren, aangezien mensen zich later melden of hun plannen wijzigen.

De Belgische ambassade in Caïro is bevoegd voor Soedan. Sinds het geweld er is uitgebroken, staat de ambassade volgens de minister dagelijks in contact met de Belgen en hun families ter plaatse. “We blijven naar een oplossing zoeken voor de andere Belgen en rechthebbenden die nog willen vertrekken”, aldus de minister.