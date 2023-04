Oekraïne ontving al 230 tanks en 1.550 pantservoertuigen van NAVO-landen: “Oekraïne in sterke positie brengen om bezet grondgebied te blijven heroveren”

Oekraïne heeft al 230 tanks en 1.550 pantservoertuigen gekregen van de NAVO-landen en hun partners. Volgens de secretaris-generaal van de NAVO, Jens Stoltenberg, is meer dan 98 procent van de beloofde gevechtsvoertuigen al geleverd.

“In totaal hebben we meer dan negen nieuwe Oekraïense pantserbrigades uitgerust en getraind”, zei Stoltenberg donderdag, tijdens een persconferentie samen met de Luxemburgse premier Xavier Bettel. “Dit zal Oekraïne in een sterke positie brengen om bezet grondgebied te blijven heroveren.”

Volgens Stoltenberg leverden de lidstaten van de NAVO en hun partners een “ongeziene steun” aan Oekraïne, via de zogeheten contactgroep, die de militaire steun voor Oekraïne coördineert. “Meer dan 98 procent van de gevechtsvoertuigen die aan Oekraïne waren beloofd, zijn al geleverd. Dat betekent meer dan 1.550 pantservoertuigen, 230 tanks en andere uitrusting, waaronder grote hoeveelheden munitie”, aldus de NAVO-topman.

Stoltenberg waarschuwde ook dat Rusland niet mag worden onderschat. “Omdat wat de Russische troepen ontbreken aan kwaliteit, ze proberen te compenseren met kwantiteit. We zien dat Rusland meer personeel blijft mobiliseren.” Hij herhaalde ook nog eens dat op de top van de NAVO in Vilnius komende zomer, de alliantie een meerjarenprogramma voor steun aan Oekraïne zal aannemen.

Dat de Chinese president Xi Jinping en de Oekraïense president Volodimir Zelenski met elkaar hebben gebeld, is volgens Stoltenberg welgekomen. “Ik denk dat het belangrijk is dat China een beter begrip krijgt van het Oekraïense perspectief”, zei hij. “Dit verandert echter het feit niet dat China de illegale oorlog van Rusland, de illegale invasie in Oekraïne, niet kon veroordelen.”