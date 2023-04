Anesthesist UZ Leuven (35) veroordeeld voor kinderporno en grooming nadat zijn eigen vrouw naar politie stapt: “Alleen zo kan ik mezelf in de ogen blijven kijken”

Leuven

Huisje, tuintje, kindjes en een mooie job als anesthesist bij UZ Leuven. S.O. (35) leek het allemaal voor elkaar te hebben, maar hij leidde stiekem een heel ander leven. De arts is veroordeeld voor het bezit van kinderporno en grooming van minderjarigen. Daarnaast bezat hij ook drugs en leverde hij een keer xtc aan een andere arts. Zijn vrouw zat aan de andere kant van de rechtbank als burgerlijke partij. “Alleen zo kon ik mezelf als kinderarts in de ogen blijven kijken.”