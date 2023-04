Aldi stelt personeel gerust na alarmerende berichten uit Duitsland: “Geen reden tot ongerustheid”

Supermarktketen Aldi heeft zijn Belgisch personeel gerustgesteld, na berichtgeving dat de Duitse discounter operationeel verlieslatend is.

Volgens Duitse media zou Aldi Nord – waar ook de Belgische winkels onder vallen – operationeel verlieslatend zijn. Ondanks een stijgende omzet zou er sprake zijn van een groot kostenprobleem. Een officiële reactie van Aldi volgde niet.

De Belgische directie heeft in een interne mail deze week duiding gegeven daarover, bevestigt een woordvoerder van Aldi België. Over de inhoud zelf wil men niets kwijt. De boodschap was alvast geruststellend. Het personeel kreeg te horen dat de keten goed presteert, en er dan ook geen reden tot ongerustheid moet zijn.