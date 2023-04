Vooruit wil minimumloon verder verhogen

Vooruit wil het minimumloon optrekken naar 14 euro per uur. Dat moet er mee voor zorgen dat het verschil tussen werken en niet werken groter wordt. De huidige federale regering, waar de Vlaamse socialisten deel van uitmaken, verhoogde dat minimumloon al tot 12 euro. De volgende regering moet daar nog 2 euro per uur bovenop doen.

Het voorstel maakt deel uit van een pakket maatregelen dat meer mensen aan het werk moet krijgen. Het gaat om een van de zes thema’s die centraal zullen staan op het herverkiezingscongres van voorzitter Conner Rousseau op 4 juni. Dat ze deze week worden gelanceerd, aan de vooravond van 1 mei, is geen toeval.

“We hebben de ambitie om vandaag, maar vooral na de verkiezingen van 2024, de stilstand te doorbreken”, verklaarde Rousseau donderdag bij de voorstelling. De maatregelen die Vooruit voor ogen heeft, moeten mensen die werken meer belonen, beter beschermen en een goed statuut verzekeren.

De verhoging van het minimumloon maakt deel uit van de voorstellen om werken meer te laten lonen. Daarnaast wil Vooruit de loonnormwet versoepelen, waarbij de toegelaten marge centraal wordt bepaald en bedrijven en sectoren die nadien verder invullen. Dat moet het mogelijk maken dat werknemers in bedrijven die goed boeren, een eerlijk deel van de koek krijgen, legt Kamerlid Anja Vanrobaeys uit. Het biedt volgens haar ook voordelen voor werkgevers, die het vandaag moeilijk hebben talent aan te trekken.

De loonnormwet en de automatische loonindexering zijn vandaag politiek gebonden binnen de federale regering. Voor Vanrobaeys kan aan dat indexmechanisme niet geraakt worden. Er is wel een uitzondering: in tijden van hoge inflatie moet het voor Vooruit mogelijk zijn de lagere lonen sterker te indexeren en de hogere lonen wat minder. Eerder diende de partij al een wetsvoorstel in om de automatische loonindexering voor elke werknemer te laten gelden. Vandaag is dat niet het geval voor zowat 200.000 mensen in een aantal sectoren.

Onder de noemer ‘meer loon naar werken’ kijkt Rousseau ook naar de fiscaliteit. De hervorming van minister Vincent Van Peteghem is daarin een eerste stap. Vooruit herhaalt nu zijn pleidooi voor een vermogenskadaster. Dat voorstel viel eerder al op een koude steen bij de liberalen. Rousseau weerlegt de stelling dat rijken andere oorden zouden opzoeken. “Ik zou niet weten naar waar, want in zowat elk ander land bestaat het al. Bovendien kan je pas eerlijk belasten als je weet wie wat precies bezit.”

Een betere verhouding tussen werk en vrije tijd wil Vooruit in de hand werken met een tijdrekening. Die moet in de plaats komen van het kluwen aan bestaande verlofstelsels, legt Vanrobaeys uit. Een tijdrekening geeft iedereen die werkt, een basiskrediet aan tijdskrediet. Dat neemt toe naarmate iemand meer werkt. En om ouders te steunen, gaat Vooruit voor de uitbreiding van het ouderschapsverlof met een maand extra per ouder.

Tot slot bevat het plan ook de invoering van de basisbaan, dat gisteren/dinsdag al uitgebreid de media haalde. Dat gaat over de actieve activering van langdurig werklozen, waarbij iemand die na twee jaar actief zoeken, zo’n basisbaan aangeboden krijgt. Wie die niet aanneemt, zou zijn of haar uitkering verliezen.