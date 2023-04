Melanie Gerrits en Club YLA willen nederlaag tegen OHL doorspoelen tegen Genk: “Nog rekening openstaan met Limburgers”

Een sterk spelend Club YLA leek dinsdag in de thuismatch tegen OH Leuven lange tijd op weg naar minstens een gelijkspel, maar moest in de slotfase toch de duimen leggen voor de titelkandidaat: 0-2. Vrijdagavond wacht al een nieuwe clash met het uitgekookte RC Genk. Melanie Gerrits wil graag revanche nemen voor de eerdere nederlagen tegen de Limburgers.

Blauwzwart was duidelijk van plan om het titelkandidaat OHL heel lastig te maken. Met veel scherpte en energie werden ook de nodige kansen afgedwongen om op voorsprong te komen. “Het was voor mij in elk geval een propagandamatch met veel kansen over en weer”, klinkt het bij de Nederlandse Melanie Gerrits. “Het was eigenlijk een mirakel dat het zo lang 0-0 bleef. Wij hadden een duidelijk wedstrijdplan vooropgesteld en dat pakte heel goed uit. Jammer genoeg wilde de bal er bij ons niet in. Enkele minuten nadat onze spits Rania Boutiebi de lat op haar weg vond, was het aan de overkant wel raak via Marie Detruyer. Uiteindelijk wordt het nog 0-2, maar wij onthouden vooral dat we het OHL bijzonder lastig gemaakt hebben. Ik ben echt trots op wat we bij vlagen hebben laten zien.”

Vrijdagavond volgt opnieuw een confrontatie met RC Genk. De Limburgers hielden blauwzwart uit de bekerfinale en wonnen het vorige onderlinge duel in Play-Off met 0-2. Er staat dus duidelijk een rekening open. “Die revanchegevoelens leven wel in de groep, maar we moeten vooral met dezelfde intensiteit voetballen als dinsdag. Heel belangrijk wordt om op voorsprong te komen, zodat de Genkenaars niet hun geliefkoosde spelletje kunnen spelen. Wij willen absoluut de drie punten pakken, om zo nog een optie te nemen op de vierde plaats in de stand.”

Basisplaats

De 22-jarige Melanie Gerrits kwam vorig seizoen in de wintermercato de Brugse rangen versterken. Haar harde werk op training werd dinsdag beloond met een basisplaats tegen Leuven. “Er zit op elke positie veel kwaliteit in de groep en dat maakt dat iedereen op training moet vechten voor die basisplaats. Natuurlijk zijn er elke week meiden die teleurgesteld zijn, en daar hoor ik soms bij, maar het is tegelijk ook een motivatie om er nog harder voor te werken. Naar volgend seizoen toe zullen we ons ongetwijfeld nog versterken, en dat kan de kwaliteit op training en in de wedstrijden alleen maar ten goede komen.”