Nieuwe spoorstakingen aangekondigd in Verenigd Koninkrijk

Een groep van enkele spoorwerkgevers stelde volgens de vakbond 4 procent opslag voor. Het voorstel was “duidelijk niet opgesteld om aanvaard te worden” omdat de inflatie boven de 10 procent uitkomt en de vakbondsleden bij die bedrijven “in vier jaar geen opslag gekregen hebben”, aldus secretaris-generaal Mick Whelan van Aslef.

Een van de actiedagen, zaterdag 3 juni, valt samen met de finale van de FA Cup, de Engelse voetbalbeker, en Epsom Derby, een van de gerenommeerde paardenraces aan de overzijde van het Kanaal, zo merkt Sky op.

Rond de jaarwisseling en de voorbije maanden waren er in heel wat sectoren van het Britse bedrijfsleven en de Britse overheid stakingen om de eis voor opslag kracht bij te zetten. Ook bij het spoor, dat in het Verenigd Koninkrijk geliberaliseerd is en verschillende vervoersmaatschappijen telt, waren er al verschillende acties.