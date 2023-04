VN-gezant kondigt gesprekken over langere wapenstilstand in Soedan aan

De speciale VN-gezant in Soedan, Volker Perthes, kondigt gesprekken aan over een verlenging van de wapenstilstand met nog eens 72 uur. Volgens Perthes hebben de Soedanese strijdkrachten ingestemd met onderhandelingen in de hoofdstad van Zuid-Soedan, Djoeba. Een reactie van de paramilitaire Rapid Support Forces is er nog niet. Perthes zei aan de Britse openbare omroep BBC wel optimistisch te zijn over hun deelname aan de gesprekken.