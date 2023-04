CEO Gauthier Ganaye verlaat gedegradeerd KV Oostende voor Engelse club

De Executive President - zeg maar CEO - vertrekt en gaat normaliter werken voor Huddersfield Town FC, dat nu als nummer 21 in de Engelse Championship net boven een degradatieplaats staat. Ganaye is trouwens ook geen voorzitter meer van FC Nancy, de zusterclub van Oostende. Zowel in België als in Frankrijk kreeg hij veel kritiek voor het sportieve beleid dat hij voerde in dienst van de Amerikaanse eigenaars. Bij KVO mislukten veel van zijn (goedbetaalde) transfers: denk maar aan spits Durdov of Dapo Mebude. Ook het feit dat hij zelden op de club was, stootte tegen de borst. Aangezien hij een Schotse vrouw heeft, steekt Gauthier Ganaye weer Het Kanaal over.

Bij Oostende neemt Nils Vanneste, directeur van de jeugdacademie, zijn taken over. Op deze manier lijkt KV Oostende de weg vrij te maken voor een eventuele verkoop van de club. Onder meer het Engelse Newcastle toont nog altijd belangstelling voor een overname.