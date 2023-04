Opnieuw predikant beschuldigd van “massamoord op volgelingen” in Kenia

Een van de meest invloedrijke predikanten van Kenia is donderdagochtend opgepakt. Ezekiel Odero, hoofd van de New Life Prayer Centre and Church, “is aangehouden en vormt het voorwerp van strafrechtelijke vervolging met betrekking tot de massamoord op zijn volgelingen”, kondigt de Keniaanse minister van Binnenlandse Zaken Kithure Kindiki aan in een verklaring. “Genoemde kerk is gesloten. De meer dan honderd personen die opgesloten waren in de lokalen zijn geëvacueerd”, aldus minister Kindiki.