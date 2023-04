In dit Nederlands restaurant slacht je zelf de kip voor je ze opeet

“Eet jij oesters, kreeft of mosselen? Dan vinden we het acceptabel dat het dier leeft als wij het kopen. Hoe zit dat met vlees? Zou jij het kopen als er alleen maar levende dieren in de supermarkt zouden zijn? Met Upstick lanceren wij het meest gewaagde concept van 2023. Met deze unieke ervaring maak je de slacht van dichtbij mee en sta je even later zelf met de veren in de hand.”

Ziedaar de promotekst op de website van kippenrestaurant Upstick. Concreet gaat een bezoek aan die nieuwe tent als volgt: je bestelt, gaat met chef en eigenaar Wander Ablas mee naar de keuken en houdt het dier daar vast terwijl het door hem geslacht wordt met een elektrische schok. Daarna pluk je mee de veren van de kip, waarna het dier gereinigd wordt en de volgende dag voor iemand bereid kan worden. Zelf krijg je vlees dat een dag eerder geslacht is, omdat er nog enkele handelingen gesteld moeten worden voor het klaar is voor consumptie.

“Meer bewust”

“Je staat er met je neus bovenop”, zei Ablas in interviews met Nederlandse kranten. “En je wordt je zo meer bewust van wat je nu precies eet.” Voor de Nederlander draait dat aparte restaurantbezoek rond sensibiliseren en bewuster eten, omdat hij vindt dat er veel te veel vlees gegeten wordt en kippen geslacht worden. “Ik hoop dat iedereen aan het einde van de avond in Upstick meer bewust is geworden van hun eigen vleestraditie.”

Voor een viergangendiner betaal je 38,50 euro per persoon in Upstick.