Moskou weigert consulair bezoek aan opgesloten Amerikaanse journalist Gershkovich

Rusland heeft een verzoek voor een consulair bezoek aan de opgesloten Amerikaanse journalist Evan Gershkovich geweigerd. Dat heeft Moskou donderdag gezegd. Rusland reageert zo op de weigering van Washington om een visum toe te kennen aan de Russische journalisten die de minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov zouden vergezellen naar de VN in New York.

“De ambassade van de Verenigde Staten is geïnformeerd dat de vraag tot consulair bezoek op 11 mei aan Evan Gershkovich, een Amerikaanse burger opgesloten voor spionage, is geweigerd”, aldus het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken in een persbericht.

“Andere mogelijke tegenmaatregelen, waarover de Amerikaanse zijde naar behoren zal worden geïnformeerd, worden momenteel uitgewerkt”, klonk het.

Afgelopen zondag hekelde Lavrov dat de Verenigde Staten geen visa wilden toekennen aan de Russische journalisten die de minister zouden vergezellen naar de VN in New York op maandag en dinsdag. Rusland is deze maand voorzitter van de VN-Veiligheidsraad. “We vergeten het niet, we vergeven dit niet”, aldus Lavrov.

Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken zei donderdag een Amerikaanse hoge diplomaat gesommeerd te hebben om te protesteren tegen de “provocerende acties” van Washington.

Gershkovich, die als correspondent in Moskou voor de Wall Street Journal werkt, werd eind maart opgepakt in Jekaterinenburg. Hij riskeert 20 jaar cel omdat hij volgens de Russen voor de Verenigde Staten gespioneerd zou hebben. De Amerikaanse ambassadrice in Rusland, Lynne Tracy, kon hem een eerste keer bezoeken op 17 april in zijn detentiecentrum in Moskou.